Большая группа иностранных лидеров окружила Владимира Путина на торжественном приёме в китайском Шэньчжэне. Подробностями общения президента с зарубежными коллегами поделился его помощник Юрий Ушаков.

Мероприятие организовали от имени председателя КНР Си Цзиньпина для участников саммита АТЭС. По словам представителя Кремля, глава государства успел коротко побеседовать со многими гостями. Среди собеседников были американский лидер Дональд Трамп и президент Индонезии Прабово Субианто.

«Владимира Владимировича обступила большая толпа лидеров. И со многими он успел перекинуться словами, что-то сказать, о чём-то договориться», — заметил Ушаков.

Ушаков также напомнил, что 19 ноября участников форума ожидает полноценный рабочий день. Поэтому у руководителей государств ещё будет возможность продолжить контакты и провести новые встречи.

Ранее Life.ru сообщал, что 18 ноября Путин и Си Цзиньпин провели в Шэньчжэне переговоры продолжительностью более двух часов. Сначала беседа проходила в расширенном составе делегаций, а затем продолжилась в узком кругу за рабочим завтраком. Среди запланированных тем были двустороннее сотрудничество, украинское урегулирование и последние контакты Москвы с Вашингтоном.