Президент России Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В международном аэропорту Баоань российскому лидеру устроили торжественную встречу с красной дорожкой и почётным караулом.

Путина встретили красной дорожкой и почётным караулом в Шэньчжэне. Видео © Max / Кремль. Новости

У трапа президентского самолёта расстелили красную ковровую дорожку. Вдоль неё выстроились военнослужащие почётного караула. Российского лидера также приветствовали юноши и девушки с флагами России и Китая.

Участники церемонии синхронно скандировали на китайском языке: «Горячо приветствуем». Встреча стала началом рабочей поездки Путина в КНР, где ему предстоит принять участие в международном форуме и провести переговоры с зарубежными лидерами.

Саммит АТЭС состоится 18–19 ноября. В первый день российский президент выступит на деловом форуме и проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В программе визита также предусмотрены встречи с представителями других государств.

Ранее Life.ru сообщал, что посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил о готовности Пекина тепло встретить Владимира Путина на саммите АТЭС. Дипломат выразил уверенность, что переговоры лидеров России и КНР придадут дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества.