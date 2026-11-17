Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шэньчжэне даст новый импульс развитию российско-китайских отношений. Такую уверенность выразил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Он подчеркнул, что Китай горячо приветствует приезд российского президента.

«Мы горячо приветствуем президента РФ Владимира Путина на саммите АТЭС в Шэньчжэне и уверены, что очередная встреча лидеров двух стран непременно придаст новый мощный импульс дальнейшему устойчивому развитию двусторонних отношений», — заявил дипломат в интервью «Известиям».

По словам посла, связи Москвы и Пекина важны для мира, стабильности и процветания всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Он также отметил значение совместной работы двух стран для глобального развития.

«Я глубоко убеждён, что под стратегическим руководством лидеров двух стран практическое сотрудничество между Китаем и Россией непременно привнесёт ещё больший вклад в построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества, а также в дело мира и развития на глобальном уровне», — сказал Чжан Ханьхуэй.

Ранее Life.ru сообщал о повестке предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин расскажет китайскому лидеру о последних контактах с Вашингтоном. Лидеры также обсудят украинское урегулирование и обстановку на Корейском полуострове.