В китайском Шэньчжэне завершилась первая в истории трёхсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры продлились 1 час 29 минут — с 11:27 до 12:56 по московскому времени.

Беседа руководителей России, США и Китая проходила 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Первоначально на встречу отводилось около часа, однако лидеры провели вместе почти полтора.

При этом саммит начался значительно позже запланированного времени. Согласно первоначальному графику, Путин, Трамп и Си Цзиньпин должны были встретиться в 09:30 мск. Фактически переговоры стартовали почти с двухчасовым опозданием.

В начале встречи главы государств выступили перед журналистами. Си Цзиньпин назвал трёхсторонний диалог событием прорывного значения и призвал крупнейшие державы уважать интересы друг друга, не нарушать красные линии и придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела.

Владимир Путин затронул вопросы международной безопасности и ответственности России, Китая и США за поддержание мировой стабильности. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил об общей заинтересованности сторон в завершении конфликта на Украине и намерении обсудить эту тему в ходе переговоров.

После вступительных выступлений лидеры продолжили разговор за закрытыми дверями. В общей сложности встреча заняла 89 минут, превысив предварительно установленную продолжительность.

Ранее Life.ru опубликовал полное видео открытой части исторического саммита. На записи запечатлены первые выступления руководителей трёх государств перед началом закрытых переговоров.