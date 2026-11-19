Опубликовано полное видео открытой части первой трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Лидеры России, США и Китая выступили с заявлениями о международной безопасности, украинском конфликте и сотрудничестве трёх держав.

Открытая часть трёхсторонней встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Китае. Видео © Пресс-служба Кремля

Исторические переговоры начались 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в китайском Шэньчжэне. Первоначально встречу планировали провести в 09:30 мск, однако фактически она стартовала около 11:27. Открытая для журналистов часть продолжалась более десяти минут, после чего беседа перешла в закрытый формат.

Первым слово взял хозяин саммита Си Цзиньпин. Он назвал встречу прорывной и призвал три государства совместно заниматься решением глобальных проблем. Китайский руководитель подчеркнул, что отношения крупнейших мировых держав непосредственно влияют на международную стабильность.

«Когда великие державы живут в согласии, в мире спокойно, а когда они противоборствуют, мир погружается в хаос», — заявил Си Цзиньпин.

Затем выступил Владимир Путин. Российский президент поблагодарил китайскую сторону за организацию переговоров и напомнил, что Россия, Китай и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. По его словам, на трёх государствах лежит особая ответственность за укрепление международного права и обеспечение безопасности.

Путин также указал на совпадение интересов Москвы, Вашингтона и Пекина в урегулировании региональных конфликтов, включая украинский. Он рассказал, что ранее в тот же день подробно обсудил эту тему с Трампом по инициативе американского лидера.

Среди других вопросов российский президент выделил энергетическую безопасность, международный терроризм и транснациональную преступность. Он выразил убеждение, что сотрудничество трёх стран на принципах взаимного уважения, равноправия и учёта интересов способно укрепить мировую стабильность.

Последним из трёх лидеров выступил Дональд Трамп. Американский президент назвал участие в переговорах большой честью и заявил, что встреча открывает возможности для решения целого ряда важных международных вопросов. Отдельное внимание он уделил украинскому урегулированию, отметив заинтересованность сторон в завершении конфликта.

Кроме того, Трамп затронул тему ядерного оружия. По его словам, государствам чрезвычайно сложно отказываться от существующих арсеналов, даже если они стремятся к разоружению.

Переговоры сопровождаются синхронным переводом: Путин, Трамп и Си Цзиньпин слушают выступления друг друга через наушники. За круглым столом российский президент занял место справа от председателя КНР, американский лидер расположился слева.

Российскую делегацию на встрече представляют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Трёхсторонним переговорам предшествовала отдельная беседа Путина и Трампа, продолжавшаяся около 35–40 минут. Как ранее сообщал Life.ru, американский президент назвал её подготовкой к встрече с Си Цзиньпином. По словам Юрия Ушакова, стороны обсудили украинский конфликт и двусторонние отношения, а российский лидер остался доволен состоявшимся разговором.