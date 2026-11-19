Российский флаг занял центральное место на протокольной площадке встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Это видно на кадрах, опубликованных Кремлём.

Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Китае. Видео © Пресс-служба Кремля

На записи лидеры России, США и Китая проходят по красной дорожке вдоль специального голубого фотофона, установленного для протокольной съёмки. На этом участке размещены три государственных флага: слева стоит американский, в центре — российский триколор, справа — флаг КНР.

Именно эта расстановка обращает на себя внимание, поскольку в кадре флаг России оказывается центральным элементом композиции между символами двух других держав. При этом Владимир Путин идёт слева, Си Цзиньпин — в середине, а Дональд Трамп — справа.

Кадры сняты 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне, где проходит первая в истории отдельная трёхсторонняя встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС. Переговоры уже сопровождались рядом протокольных деталей, которые привлекли внимание наблюдателей, — в том числе рассадкой участников и расстановкой государственных символов в зале.

В данном случае речь идёт именно об отдельной зоне для проходки и совместной съёмки, а не о большом переговорном зале. Поэтому композиция с тремя флагами воспринимается как самостоятельный протокольный эпизод.

Ранее Life.ru сообщал, что Си Цзиньпин назвал первую в истории встречу лидеров Китая, России и США событием прорывного значения. Переговоры в Шэньчжэне стали одним из главных событий нынешнего саммита АТЭС.