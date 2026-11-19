Президент России Владимир Путин может занять почётное место справа от Си Цзиньпина на трёхсторонних переговорах с участием лидера США Дональда Трампа, На это указывает расстановка флагов в зале встречи.

Хотя для переговоров подготовлен круглый стол, место китайского лидера уже обозначено именной карточкой. Кресло Си Цзиньпина расположено на фоне большой акварельной картины с изображением гор, занимающей всю стену.

Главная деталь находится за спиной председателя КНР. Среди установленных там государственных флагов российский триколор занимает позицию справа от Си Цзиньпина. Американский звёздно-полосатый флаг размещён слева.

Такая расстановка позволяет предположить, что Владимир Путин окажется по правую руку от хозяина встречи, а Дональд Трамп — по левую.

Примечательно, что накануне расположение лидеров было другим. Во время торжественного приёма 18 ноября Путин сидел слева от китайской четы, а Трамп — справа.