Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рассадили по разные стороны от председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань на торжественном приёме в Шэньчжэне. Американский лидер занял место справа от главы Китая, а российский — слева от китайской четы, передаёт корреспондент РИА «Новости».

Мероприятие проходит в Shenzhen International Communication Center, расположенном в районе Футянь. Гостей встречает оркестр, а в программе вечера также предусмотрено совместное фотографирование руководителей государств.

Торжественный приём организован от имени Си Цзиньпина для участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Встреча лидеров проходит 18 ноября, в первый день форума, объединяющего 21 экономику региона.