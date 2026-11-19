В китайском Шэньчжэне завершились первые в истории трёхсторонние переговоры президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа. Встреча состоялась 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Переговоры проходили за круглым столом, в центре которого организаторы разместили большую цветочную композицию из розовых орхидей. В зале были установлены государственные флаги России, Китая и США.

Первоначально встречу планировали начать в 09:30 по московскому времени, однако из-за изменений в графике переговоры стартовали примерно на два часа позже.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что на трёхсторонний саммит предварительно отведён один час. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что фактическую продолжительность беседы лидеры определят самостоятельно.

В преддверии встречи Москва, Пекин и Вашингтон обозначали вопросы международной безопасности и стратегической стабильности среди возможных тем обсуждения. Не исключалось также, что стороны затронут украинский конфликт.

Перед трёхсторонним саммитом Дональд Трамп провёл отдельные переговоры с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Российский и американский лидеры общались около 35–40 минут, обсудив ситуацию на Украине и двусторонние отношения.

Подробности итогов трёхсторонней встречи и возможные договорённости пока не объявлены.

Ранее Life.ru сообщал о начале исторических переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Встреча трёх лидеров стала одним из центральных событий саммита АТЭС в Китае.