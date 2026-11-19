В китайском Шэньчжэне началась первая трёхсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Об этом сообщает Xinhua. Переговоры проходят в государственной резиденции председателя КНР «Цилинь Шаньчжуан» на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Перед встречей в трёхстороннем формате американский президент провёл отдельные переговоры с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Сначала Трамп встретился с российским лидером, после чего состоялась его беседа с председателем КНР.

Первоначально начало исторического саммита было запланировано на 09:30 по московскому времени, однако график мероприятий сдвинулся.

Ожидается, что главы трёх государств уделят внимание международной безопасности, стратегической стабильности и наиболее острым мировым конфликтам.

Ранее Life.ru сообщал, что двусторонняя встреча Путина и Трампа в Шэньчжэне завершилась менее чем за час. Это были первые отдельные переговоры президентов России и США после саммита на Аляске в августе 2025 года. Также помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о предполагаемой повестке трёхсторонней встречи, отметив, что лидеры намерены обсудить наиболее острые международные проблемы.