Председатель КНР Си Цзиньпин лично вышел проводить президента РФ Владимира Путина до автомобиля после переговоров в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Си Цзиньпин лично проводил Путина до автомобиля после переговоров в Китае. Видео © Telegram / Юнашев Live

К моменту прощания российского и китайского лидеров Дональд Трамп уже покинул резиденцию. Президент США отправился в путь на несколько минут раньше, благодаря чему у Путина и Си появилась возможность продолжить общение с глазу на глаз.

Этот эпизод завершил трёхстороннюю встречу руководителей России, Китая и США, состоявшуюся 19 ноября на полях саммита АТЭС. Переговоры проходили в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в китайском Шэньчжэне.

Ранее Life.ru рассказывал, как на торжественном приёме в Китае Владимира Путина окружили иностранные лидеры. По словам помощника президента Юрия Ушакова, российский лидер успел обменяться несколькими словами с участниками форума, включая Дональда Трампа и президента Индонезии Прабово Субианто.