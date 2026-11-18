Президент России Владимир Путин оставил памятную запись в книге почётных гостей совместного университета МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в китайском Шэньчжэне. Российский лидер сделал запись во время посещения учебного заведения, где ранее выступил перед студентами и преподавателями.

Во время визита Путин также ознакомился с научными достижениями университета. Ему представили разработки в области новых материалов, аккумуляторов, дисплейных технологий и робототехники. В частности, глава государства увидел автономного робота, которого студенты научили складывать футболки.

Совместный российско-китайский университет был создан в 2016 году при участии МГУ, Пекинского политехнического института и властей Шэньчжэня. В этом году учебное заведение отмечает десятилетие. Здесь обучаются более 4,5 тысячи студентов, действуют десять факультетов и несколько исследовательских центров.

У главного здания, архитектура которого напоминает знаменитую высотку МГУ на Воробьёвых горах, президента встретили студенты с российскими флагами. В университет Путин прибыл после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, продолжавшихся более двух часов.

Ранее Life.ru сообщал, что в Шэньчжэне студенты с российскими флагами встретили Владимира Путина у здания совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института.