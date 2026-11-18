Президент России Владимир Путин пошутил о необходимости присутствия начальства во время совместного фотографирования со студентами российско-китайского университета в Шэньчжэне. Забавный эпизод произошёл после выступления главы государства в вузе, созданном МГУ имени Ломоносова и Пекинским политехническим институтом.

Российский лидер сам предложил учащимся сделать общую фотографию. Пока участники встречи выстраивались перед камерой, Путин заметил, что «надо мэра позвать». «А как без начальства?» — пошутил президент.

«Без него никуда», — поддержали шутку студенты.

На встречу с главой государства собрались около 15 студентов и аспирантов из России и Китая. Все они свободно говорили по-русски и представляли разные факультеты совместного университета.

Молодые люди встретили Путина аплодисментами и поблагодарили за посещение кампуса. «Это большая честь для нас», — сказала одна из студенток.

На прощание президент пожелал учащимся удачи. После общения с ними он также оставил запись в книге почётных гостей университета.

Ранее Life.ru сообщал о планах Путина выступить перед студентами российско-китайского университета в Шэньчжэне. Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что вуз, созданный в 2016 году, за десять лет стал одним из ведущих центров образовательного сотрудничества России и Китая.