Более 60 тысяч китайских студентов получают образование в российских вузах, тогда как в университетах КНР учатся свыше 20 тысяч россиян. Такие данные привёл президент России Владимир Путин во время выступления перед преподавателями и студентами совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне.

Российский лидер также рассказал о расширении сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран. По его словам, в Китае уже функционируют 45 вузов, созданных совместно с российскими образовательными учреждениями.

Одним из крупнейших подобных проектов стал университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, который в этом году отмечает десятилетие. Сейчас там обучаются более пяти тысяч человек по 61 программе бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин торжественно открыли Годы российско-китайского сотрудничества в области образования. Они проходят в 2026–2027 годах и направлены на развитие совместных научных исследований, подготовку специалистов и запуск новых образовательных программ. Соответствующее распоряжение российский президент подписал ещё в феврале.

Одновременно растёт интерес к изучению национальных языков. Как писал Life.ru, русский язык в качестве специальности преподают уже в 185 китайских вузах, ещё более 400 университетов предлагают его как общеобразовательный предмет. В России китайский изучают свыше 100 тысяч человек.