Китайцы массово бросились учить русский язык

В Китае неуклонно растёт интерес к русскому языку, заявил исполняющий обязанности генерального консула КНР в Хабаровске Чэнь Юнцзюнь на полях Второго российско-китайского форума в Хабаровске. По его словам, русский язык как специальность преподаётся в 185 китайских вузах, более 400 университетов предлагают его как общеобразовательный предмет, а более 300 школ включили русский язык в свою программу.

«Это свидетельствует не только о глубоком стремлении народов Китая и России к взаимопониманию, но и о растущем спросе на языковых специалистов в условиях непрерывного углубления двусторонних отношений и расширения практического сотрудничества», — заявил Юнцзюнь.

Он также сообщил, что в России насчитывается более 360 вузов, школ, институтов Конфуция и образовательных учреждений китайского языка, а число изучающих китайский язык превышает 100 тысяч человек.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России в 2026 году вырос спрос на китайский язык среди абитуриентов, особенно в восточных регионах. Такая же тенденция к росту взаимного интереса к языкам соседей наблюдается и в Китае .