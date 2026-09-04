Пассажиры электрички, следовавшей по маршруту Вильнюс — Марцинконис, заметили необычные сообщения на информационном табло. Вместо предусмотренных для пассажиров литовского и английского языков на экране появились надписи на русском.

В частности, дисплей показывал сообщения «Пятница 4 сентябрь 2026» и «Следующая остановка».

В литовской электричке появились объявления на русском языке. Видео © Facebook (принадлежат компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой в России) / Lietuvos railfanai

В компании LTG Link, которая является дочерним предприятием «Литовских железных дорог», уже прокомментировали ситуацию. Там объяснили сбой человеческой ошибкой. По данным компании, на одном из самых старых поездов информационная система была запущена с заводскими настройками, из-за чего сообщения стали отображаться на другом языке.

Ранее сообщалось, что в Литве власти решили убрать произведения русских классиков из школьной программы для нацменьшинств. Список изменений подготовят специалисты, а не политики. Кроме того, в программу предложили добавить украинского поэта Тараса Шевченко.