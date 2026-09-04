«Европа ими полна»: Глава МИД Литвы призвал сократить выдачу виз россиянам
Глава МИД Литвы призвал сократить выдачу шенгенских виз россиянам
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал страны Европы сократить выдачу шенгенских виз гражданам России. Такое предложение он озвучил на встрече с парламентской фракцией консерваторов, сообщает агентство ELTA.
«Совершенно недопустимо <...> выдавать рекордное количество шенгенских виз, как это было в прошлом и этом году. Нам нужно это сократить. Как вы знаете, Литва не выдаёт визы туристам из России, а Европа ими полна», — сказал Будрис.
По мнению литовского министра, ограничения должны коснуться не только туристических поездок. Он также выступил за сокращение числа дипломатов из государств, которые Вильнюс считает враждебными, и ограничение их перемещений внутри Евросоюза.
«Мы должны ограничить их возможности совершенно свободно перемещаться по всему Европейскому союзу», — заявил глава литовского МИД.
Эти меры Будрис предложил в качестве ответа НАТО на действия России, которые он назвал «кинетическими операциями» против стран альянса. Доказательств причастности Москвы к конкретным инцидентам в рамках этого выступления министр не привёл.
Ранее Life.ru сообщал, что в Евросоюзе обсуждают новые ограничения на выдачу туристических виз россиянам. По данным Bloomberg, среди рассматриваемых мер также есть дополнительные ограничения на передвижение российских дипломатов по территории ЕС.
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