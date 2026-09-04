Bloomberg: ЕС хочет надавить на Россию через туристические визы

Евросоюз намерен усилить санкционное давление на Россию, в том числе за счёт новых ограничений на выдачу туристических виз. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, представители стран ЕС в ближайшие недели проведут серию встреч, на которых обсудят возможные меры. Один из вариантов предусматривает дальнейшее ужесточение правил выдачи туристических виз гражданам России.

Кроме того, европейские политики рассматривают дополнительные ограничения на передвижение российских дипломатов по территории Евросоюза. Ещё одним направлением может стать расширение санкций против судов, которые в ЕС относят к так называемому российскому «теневому флоту».

Окончательные решения пока не приняты. Источники Bloomberg отмечают, что конкретные предложения ещё предстоит согласовать между государствами объединения.

При этом в Евросоюзе сохраняются разногласия по вопросу полного прекращения выдачи виз гражданам России. Часть стран выступает за жёсткие ограничения, тогда как Франция, Италия и Испания не поддерживают общий запрет.