ЕС готовит визовые ограничения для россиян из-за «враждебных действий»

Европейский союз разрабатывает адресные ограничительные визовые меры в отношении граждан России в ответ на «враждебные действия» третьих стран. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает The Guardian.

«Мы готовим предложение об адресных ограничительных визовых мерах, направленных, в частности, на устранение рисков безопасности, связанных с враждебными действиями третьих стран», — сказал Ламмерт.

Представитель ЕК напомнил, что Евросоюз уже принимал меры по ограничению выдачи виз россиянам, и отметил, что евроблок продолжает отслеживать соблюдение этих правил. По его данным, число виз, выданных россиянам, сократилось с 4 млн до начала российско-украинского конфликта до 618 тыс. в 2025 году.

Ламмерт также сообщил о работе Еврокомиссии над предложениями по ужесточению визовых правил для граждан третьих стран в целом, включая россиян.

Заявление прозвучало после того, как глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил о планах закрыть генеральное консульство России в Бонне и расторгнуть договор, связанный с деятельностью Русского дома в Берлине. Ранее министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Москва назвала эти заявления провокацией. Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ответ на решение Германии будут закрыты отделения Института Гёте в России.