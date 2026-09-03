«Это прерогатива стран»: В ЕК объяснили судьбу Русских домов в Европе

Еврокомиссия не имеет полномочий самостоятельно принимать решение о закрытии Русских домов в странах Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо. По её словам, вопрос работы таких организаций находится в ведении самих государств — членов ЕС.

«Что касается национальных домов в государствах-членах, представляющих в данном случае Россию, то очевидно, что государства-члены должны рассматривать этот вопрос и оценить возможность закрытия таких организаций. Это полностью их прерогатива», — сказала Пиньо на брифинге в Брюсселе.

Заявление прозвучало после того, как глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил о планах закрыть генеральное консульство России в Бонне и расторгнуть договор, связанный с деятельностью Русского дома в Берлине. Ранее министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Москва назвала эти заявления провокацией. Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ответ на решение Германии будут закрыты отделения Института Гёте в России.