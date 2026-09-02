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Опубликовано 2 сентября, 13:33

Вадефуль заявил о «большом числе» россиян в санкционных списках ЕС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новые санкционные списки Евросоюза могут пополнить «большое число» россиян. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС в Ирландии.

«Мы, конечно, в предстоящие недели продолжим работать над тем, чтобы ввести санкции против отдельных лиц… И я думаю, это будет большое число лиц», — сказал Вадефуль.

Какие именно граждане России могут попасть под ограничения, министр не уточнил. В МИД Германии сообщили, что на встрече в Ирландии страны ЕС обсудят дополнительные санкции и расширение списков физических лиц и организаций.

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Берлин добивается новых ограничений после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Власти ФРГ возложили ответственность за произошедшее на Россию и объявили сразу о нескольких ответных мерах.

В частности, Германия решила закрыть последнее российское генконсульство в Бонне и запустила процедуру прекращения работы «Русского дома» в Берлине. Кроме того, власти ФРГ намерены ужесточить контроль при въезде российских граждан в страну.

Москва обвинения отвергает. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал претензии Берлина бездоказательными и абсурдными.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Германия после инцидента в Лейпциге объявила о закрытии генконсульства РФ и «Русского дома» и намерении добиваться расширения санкций.

Главные решения мировых лидеров, санкции и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Алексей Берковиц
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