Вадефуль заявил о «большом числе» россиян в санкционных списках ЕС

Новые санкционные списки Евросоюза могут пополнить «большое число» россиян. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС в Ирландии.

«Мы, конечно, в предстоящие недели продолжим работать над тем, чтобы ввести санкции против отдельных лиц… И я думаю, это будет большое число лиц», — сказал Вадефуль.

Какие именно граждане России могут попасть под ограничения, министр не уточнил. В МИД Германии сообщили, что на встрече в Ирландии страны ЕС обсудят дополнительные санкции и расширение списков физических лиц и организаций.

Берлин добивается новых ограничений после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Власти ФРГ возложили ответственность за произошедшее на Россию и объявили сразу о нескольких ответных мерах.

В частности, Германия решила закрыть последнее российское генконсульство в Бонне и запустила процедуру прекращения работы «Русского дома» в Берлине. Кроме того, власти ФРГ намерены ужесточить контроль при въезде российских граждан в страну.

Москва обвинения отвергает. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал претензии Берлина бездоказательными и абсурдными.