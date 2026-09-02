Германия решила не задействовать статью 4 НАТО после инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле, хотя официально возложила ответственность за произошедшее на Россию. Что означает такой шаг Берлина и насколько далеко страны альянса готовы зайти в конфронтации с Москвой, Life.ru разобрал с чрезвычайным и полномочным послом России Константином Долговым.

Дипломат прежде всего призвал не путать четвёртую статью Североатлантического договора с механизмом коллективной обороны. Она предусматривает консультации союзников, если одна из стран считает, что её территориальной целостности, политической независимости или безопасности что-то угрожает. Само по себе её применение не означает начала военных действий. Именно так статья сформулирована и в Вашингтонском договоре.

«Четвёртая статья — ещё раз говорю — это не про выгораживание. Насколько я помню, это консультации членов НАТО между собой в случае возникновения угрозы безопасности одному или нескольким членам альянса. Это внутренний механизм, предусмотренный Вашингтонским договором. Поэтому речь не идёт о том, чтобы подставлять или не подставлять себя. Это не про немедленное развязывание военных действий, это даже не пятая статья», — объяснил Долгов.

При этом собеседник Life.ru считает, что желающих переходить к прямому военному столкновению с Россией среди стран НАТО немного. Одновременно, по его оценке, военная активность альянса и связанные с ней риски для российской безопасности продолжают расти.

«С одной стороны, понятно, что желающих по-настоящему повоевать с нами в НАТО мало, никто не хочет подставляться за Германию. Но, с другой стороны, подготовка ведётся достаточно активными темпами. Угрозы российской безопасности со стороны НАТО накапливаются. Мы это прекрасно видим и будем дальше принимать меры по купированию этих угроз», — заявил дипломат.

Сам курс нынешних властей Германии в отношении Москвы Долгов назвал глубоко ошибочным. Он также отверг обвинения Берлина в причастности России к инциденту в Лейпциге, назвав их продолжением антироссийской кампании. Это позиция российского дипломата: правительство ФРГ, напротив, утверждает, что располагает основаниями считать произошедшее операцией, связанной с российскими государственными структурами. Москва обвинения отвергает.

«Несомненно, она будет бить по интересам самой Германии в первую очередь, вот и всё. Никаких доказательств вмешательства России нет — это продолжение антироссийской истерии, которую мы видим всё последнее время», — сказал Долгов.

По его мнению, жёсткая риторика Берлина также используется для обоснования дальнейшей поддержки Киева и увеличения соответствующих расходов. При этом дипломат считает участие стран НАТО в помощи Украине фактической вовлечённостью в противостояние с Россией, хотя прямого столкновения альянс, по его оценке, пока стремится избегать.

«А действия правительства — это, конечно, с исторической точки зрения очередная глубочайшая ошибка Германии. К сожалению, никаких уроков из собственной истории они не выносят и правильных выводов не делают», — заключил Долгов.