Несколько стран Европы выступили против введения запрета на визы для россиян

В Евросоюзе сохраняются разногласия по вопросу полного прекращения выдачи виз гражданам России. Часть стран выступает за жёсткие ограничения, тогда как Франция, Италия и Испания не поддерживают общий запрет, заявила Frankfurter Rundschau глава комитета по безопасности и обороне Европарламента, одна из лидеров немецкой «Свободной демократической партии» Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

«По вопросу о всеобщем запрете на въезд для российских граждан в Европе нет единства. Франция, Италия и Испания настроены скептически в отношении общего ужесточения, в то время как скандинавские и прибалтийские государства, а также Нидерланды настаивают на более строгом и, прежде всего, общем решении ЕС», — заявила Штрак-Циммерман.

Страны ЕС уже вводили отдельные ограничения для российских путешественников. В 2025 году Еврокомиссия ужесточила правила выдачи шенгенских виз россиянам, фактически ограничив оформление многократных виз.

При этом дискуссия о полном запрете туристических виз продолжается. Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия не подтверждала подготовку полного запрета на турвизы для россиян. Тогда в Брюсселе заявили о планах точечных ограничений вместо полного закрытия въезда.