Суд в США отменил запрет Госдепа на иммиграционные визы для россиян

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка признал незаконным решение Госдепартамента США о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам ряда государств, включая Россию. Судья Джанетт Варгас постановила, что данная мера выходит за рамки полномочий ведомства и подлежит отмене, так как не соответствует действующему законодательству.

«Судебное решение должно отменить и упразднить политику, категорически приостанавливающую выдачу иммиграционных виз заявителям из 75 указанных стран, как противоречащую закону и превышающую предусмотренные законом полномочия», — указала Варгас.

Администрация Дональда Трампа может подать апелляцию, но решение уже в силе: Госдеп обязан вернуться к индивидуальному рассмотрению визовых заявок.

Напомним, в январе Вашингтон ограничил выдачу виз для граждан ряда стран, включая Россию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Грузию и Молдавию. Такое решение власти США объяснили стремлением снизить нагрузку на систему социальных пособий, опасаясь наплыва иммигрантов из государств с низким и средним уровнем дохода. Несмотря на запрет, россияне могли претендовать на неиммиграционные визы, однако подать документы разрешалось только в посольствах США в Астане и Варшаве, причем в Польше для них действовали дополнительные строгие ограничения.

Ранее сообщалось, что Госдеп США отозвал более 175 тысяч виз иностранных граждан с начала второго президентского срока Трампа. Причинами стали нарушения визового режима, преступления, мошенничество и угрозы национальной безопасности.