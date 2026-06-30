Еврокомиссия отрицает подготовку полного запрета на турвизы для россиян

Еврокомиссия пока не подтверждает, что готовит полный запрет на туристические визы для россиян. В Брюсселе настаивают на точечных ограничениях — в частности, на запрете въезда бывшим участникам СВО на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

«Мы неоднократно заявляли, что ЕК пока работает над подготовкой точечных мер по адаптации визового режима к угрозам безопасности, которые могут представлять лица, участвовавшие в конфликте против Украины. Эти меры предложены ЕС в рамках 21-го пакета санкций», — сообщили в пресс-службе ТАСС.

При этом как именно планируют определять «бывших участников» СВО, в Еврокомиссии комментировать не стали. О полном запрете шенгенских виз для россиян речи пока не идёт.

Ранее появилась информация, что Еврокомиссия обсуждает возможность полностью запретить выдачу туристических виз гражданам России. Инициативу продвигает фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европарламенте. Депутат от Люксембурга Фернан Картайзер пояснил, что цель визового запрета — дестабилизировать российское общество перед выборами в Госдуму.