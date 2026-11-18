Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Вьетнама То Ламом в китайском Шэньчжэне. Встреча проходит в гостинице «Конрад», которая стала резиденцией российского лидера на время визита в Китай.

То Лам также занимает пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Главы двух государств поддерживают регулярные контакты, уделяя внимание развитию двусторонних отношений.

Ранее Life.ru сообщал, что 9 сентября Владимир Путин и То Лам провели переговоры в Кремле в рамках государственного визита вьетнамского лидера в Россию. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал встречу успешной и отметил, что стороны обсудили торговлю, энергетику, промышленность и гуманитарные связи.