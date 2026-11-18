Президент России Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Переговоры состоялись в гостинице Conrad, которая стала резиденцией российского лидера на время визита в КНР.

Встреча прошла после торжественного приёма от имени председателя КНР Си Цзиньпина, на который собрались главы государств и правительств, участвующих в саммите. Беседа с тайским премьером завершала официальную программу Путина на 18 ноября.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал продолжение диалога двух лидеров. По его словам, Россия и Таиланд поддерживают устойчивое торгово-экономическое сотрудничество, а одним из важных направлений двусторонних отношений остаётся туризм. В 2027 году страны отметят 130-летие установления дипломатических отношений.

Путин и Чанвиракун уже встречались в июне 2026 года в Казани на юбилейном саммите Россия — АСЕАН. Тогда политики обсуждали развитие двустороннего сотрудничества.

Ранее Life.ru сообщал о переговорах Путина с премьер-министром Таиланда на саммите Россия — АСЕАН в Казани. Стороны отмечали значительный потенциал для дальнейшего развития отношений Москвы и Бангкока.