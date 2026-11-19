Россия, Китай и США приняли Декларацию о мире по итогам исторического саммита в Шэньчжэне. Кремль опубликовал документ, включающий договорённости по четырём направлениям международного сотрудничества.

Первый пункт посвящён реформированию Организации Объединённых Наций. Москва, Вашингтон и Пекин, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, подтвердили приверженность изменениям, которые позволят организации эффективнее реагировать на глобальные вызовы и выполнять свою основную задачу — поддерживать международный мир и безопасность.

Второе направление касается энергетики. Три государства намерены наращивать производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. При этом стороны подчеркнули важность стабильных энергопоставок.

Отдельное место в декларации занял Международный уголовный суд (МУС). Лидеры России, Китая и США подчеркнули основополагающее значение принципа согласия государств и соблюдения иммунитетов государственных должностных лиц.

Участники саммита согласились, что МУС и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять предоставленными им полномочиями. Этот тезис стал третьим пунктом совместного документа.

Заключительная часть декларации посвящена ядерной безопасности. Путин, Трамп и Си Цзиньпин подтвердили недопустимость ядерного конфликта и договорились продолжать диалог по вопросам снижения соответствующих рисков и предотвращения распространения ядерного оружия.

«В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в документе.

Декларация стала результатом первой в истории отдельной трёхсторонней встречи действующих руководителей России, США и Китая. Переговоры прошли 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне и продолжались почти полтора часа.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп раскритиковал Международный уголовный суд на встрече с Путиным и Си Цзиньпином. Американский лидер заявил, что МУС вышел из-под контроля, и предложил обсудить деятельность этой структуры с российским и китайским руководителями.