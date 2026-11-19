Президент США Дональд Трамп намерен поднять вопрос о деятельности Международного уголовного суда (МУС) на трёхсторонних переговорах с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Американский лидер считает, что судебная инстанция действует за пределами своей юрисдикции.

«МУС вышел из-под контроля», — заявил Трамп, подчеркнув, что хочет обсудить деятельность суда с российским и китайским лидерами.

Встреча руководителей трёх держав проходит 19 ноября на полях саммита АТЭС. Помимо международной безопасности и стратегической стабильности, американский президент решил включить в повестку вопрос, по которому Вашингтон уже давно выступает с резкой критикой международной судебной системы.

Позиция Трампа по МУС сформировалась задолго до саммита. В мае Life.ru сообщал, что американский президент предложил России и Китаю объединить усилия в противодействии суду. По информации Financial Times, соответствующую инициативу он озвучил на встрече с Си Цзиньпином, объяснив её совпадением интересов трёх государств.