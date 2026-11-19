Президент России Владимир Путин выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за организацию первой трёхсторонней встречи лидеров России, Китая и США. Российский лидер поблагодарил принимающую сторону в начале переговоров в китайском Шэньчжэне 19 ноября.

«Хотел бы выразить признательность китайской стороне и председателю Китайской Народной Республики за организацию сегодняшней встречи, которая проводится впервые в таком составе», — заявил Путин.

Глава государства особо отметил, что за столом переговоров собрались руководители трёх стран, обладающих статусом постоянных членов Совета Безопасности ООН. Помимо России, Китая и США, в пятёрку постоянных членов Совбеза входят Великобритания и Франция.

Встреча проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина стали первым отдельным контактом действующих руководителей трёх государств в подобном формате.

Ранее Life.ru сообщал, что переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина назначили на 19 ноября в 09:30 по московскому времени в государственной резиденции принимающей стороны в Шэньчжэне. Перед встречей стороны обсуждали возможность подготовки совместного итогового заявления, однако его принятие заранее не гарантировалось.