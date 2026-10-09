«Мы покончим с МУС»: Рубио поставил союзникам условие и дал 180 дней

США предоставили странам — участницам Международного уголовного суда 180 дней, чтобы устранить ключевые разногласия с Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

За этот срок американская сторона ожидает «продемонстрировать значимый прогресс». Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что рассчитывает на дипломатическое решение и оставляет возможность его найти.

«Либо МУС прекратит свои угрозы, либо мы покончим с МУС», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он призвал союзников, которые полагаются на американских военных для своей защиты, обуздать эту инстанцию. В противном случае Вашингтон намерен продолжить давление, пока не устранит угрозу своим гражданам.

9 октября Минфин США включил Международный уголовный суд в санкционный список. При этом часть операций разрешена до 7 апреля 2027 года. Отдельные лицензии предусматривают исключения для телекоммуникаций, программного обеспечения, пенсионных выплат и некоторых действий, связанных с содержащимися под стражей.

Россия также не признаёт юрисдикцию МУС. Москва объявила его представителей в розыск и направила Нидерландам и ряду других государств запросы об их выдаче.

Как сообщал Life.ru 9 октября, американские ограничения затронули МУС как организацию, а не только отдельных сотрудников. В Гааге заявили, что продолжат расследования и судебную работу, несмотря на решение Вашингтона.