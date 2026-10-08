Россия потребовала выдать девятерых представителей МУС

Генеральная прокуратура России направила в Нидерланды и ряд других стран запросы о заключении под стражу и выдаче девяти представителей Международного уголовного суда. Все они ранее были заочно осуждены в РФ и объявлены в международный розыск.

В числе разыскиваемых — председатель МУС Пётр Хофманский, первый вице-председатель Лус дель Кармен Ибаньес Карранса, прокурор Карим Хан, а также судьи Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Бернд Шмитт, Рейн Алапини-Гансу и Хайкель Бен Махфуд.

«Генеральная прокуратура РФ направила в министерство юстиции и безопасности Королевства Нидерландов, а также в ряд других стран запросы о заключении под стражу и выдаче», — сообщили в надзорном ведомстве.

В декабре 2025 года Московский городской суд заочно признал всех девятерых виновными по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконном заключении под стражу и нападении на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой. Им назначили наказание от 3,5 до 15 лет лишения свободы.

В Генпрокуратуре также напомнили, что Россия не является участницей Римского статута Международного уголовного суда и не признаёт его юрисдикцию. В ведомстве считают решения МУС в отношении российских граждан незаконными и принятыми без достаточных оснований.

Ранее в МИД РФ отмечали, что Россия будет добиваться выдачи отстранённого от исполнения обязанностей прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Также во внешнеполитическом ведомстве считают, что другие государства, подписавшие Римский статут, начали покидать «тонущий корабль».