Выдавший «ордер» на «арест» Путина прокурор МУС отстранён от исполнения обязанностей

Ассамблея стран — участниц Римского статута на спецсессии в Нью-Йорке отстранила от должности прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах. По данным Reuters, за увольнение проголосовали 82 из 125 государств-участников.

В мае 2025 года Хан ушёл в административный отпуск на время расследования. Обвинения были выдвинуты ещё в октябре 2024 года, а в августе The Guardian сообщила о новой жалобе — женщина заявила о домогательствах со стороны Хана, когда она была стажёром в его офисе в 2009 году. В июне 2026 года Бюро Ассамблеи передало дисциплинарное производство надзорному органу и созвало сессию для рассмотрения вопроса об отстранении.

Решение об отстранении вступает в силу немедленно. Дальнейшая судьба Хана и его возможное уголовное преследование будут зависеть от результатов дисциплинарного расследования.

Напомним, международный уголовный суд потребовал уволить прокурора Карима Хана, инициировавшего в 2023 году выдачу ордера на арест Владимира Путина, по причине его неподобающих сексуальных отношений с младшей сотрудницей. Адвокаты Хана назвали это решение незаконным, несправедливым и бездоказательным, сославшись на заключение судей о недостаточности улик.