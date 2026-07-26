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26 июля, 11:05

МИД: Россия будет добиваться выдачи отстранённого прокурора МУС Хана

Карим Хан. Обложка © ТАСС / AP / Peter Dejong

Карим Хан. Обложка © ТАСС / AP / Peter Dejong

Москва будет добиваться выдачи отстранённого от исполнения обязанностей прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Об этом сообщили в правовом департаменте МИД России.

«Надеемся, это [отстранение] поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что другие государства, подписавшие Римский статут, начали покидать «тонущий корабль». В МИД указали, что вслед за Буркина-Фасо, Мали и Нигером МУС покидает и Венесуэла.

Венесуэла денонсирует Римский статут и покидает МУС
Венесуэла денонсирует Римский статут и покидает МУС

Напомним, Ассамблея стран Римского статута отстранила прокурора Карима Хана от исполнения обязанностей из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Именно он выдал «ордер» на «арест» президента России Владимира Путина. К слову, США начали публичную кампанию против МУС, призвав другие государства отказаться от следования требованиям этой инстанции. На фоне кризиса другие государства уже начали обсуждать будущее МУС.

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Матвей Константинов
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