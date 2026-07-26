МИД: Россия будет добиваться выдачи отстранённого прокурора МУС Хана

Москва будет добиваться выдачи отстранённого от исполнения обязанностей прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Об этом сообщили в правовом департаменте МИД России.

«Надеемся, это [отстранение] поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что другие государства, подписавшие Римский статут, начали покидать «тонущий корабль». В МИД указали, что вслед за Буркина-Фасо, Мали и Нигером МУС покидает и Венесуэла.