Венесуэла денонсирует Римский статут и покидает МУС

Венесуэла начала процедуру выхода из Международного уголовного суда, обвинив организацию в предвзятости и политизированном подходе. Каракас уже уведомил ООН о решении денонсировать Римский статут, на основании которого работает МУС.

Глава венесуэльского МИД Феликс Пласенсиа сообщил, что такое поручение дала исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес. По его словам, власти считают работу суда несправедливой и уверены, что он уделяет чрезмерное внимание странам Глобального Юга.

«Венесуэла проинформировала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о своём твёрдом и бесповоротном решении денонсировать Римский статут и начать окончательный выход из МУС в соответствии со статьёй 127», – написал министр в соцсети X.

Пласенсиа заявил, что действия Международного уголовного суда демонстрируют географическую предвзятость. По его мнению, нынешняя система международного правосудия не устраняет неравенство, а, напротив, усиливает его.

«Эта закономерность свидетельствует о международной системе правосудия, которая используется для углубления неравенства между народами и игнорирования их права на самоопределение и суверенитет», – отметил глава МИД Венесуэлы.

По словам дипломата, Каракас отвергает то, что называют «правовой войной» против венесуэльского народа. Теперь страна намерена завершить процедуру выхода из организации в соответствии с международными правилами.

Ранее Life.ru писал, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан был отстранён от исполнения обязанностей на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Решение приняли страны – участницы Римского статута, после чего Хан потерял возможность продолжать работу на посту. Его дальнейшая судьба будет зависеть от результатов дисциплинарного расследования.