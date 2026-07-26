Страны МУС обсуждают будущее суда после увольнения прокурора Хана

Страны, подписавшие Римский статут Международного уголовного суда (МУС), обсуждают будущее организации. Причиной стал сексуальный скандал с прокурором Каримом Ханом, которого недавно отстранили, пишет агентство Associated Press (AP).

Дипломаты из государств, где суд ведёт расследования, провели встречу в пятницу, 24 июля. Они обсуждали последствия ухода Хана и искали решения текущей проблемы. Один из дипломатов отметил, что подготовка к новым шагам началась ещё до окончания голосования по Хану.

«Независимо от того, будет Хан отстранён или нет, мы должны вернуть всех за стол переговоров», — сказал один из собеседников агентства.

Ассамблея стран Римского статута провела специальную сессию в Нью-Йорке. Делегаты уволили прокурора МУС Карима Хана, который ранее выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Его обвиняют в сексуальных домогательствах. За это решение проголосовали 82 государства из 125. Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил о кампании Вашингтона против суда. Он призвал другие страны отказаться от юрисдикции этой инстанции.