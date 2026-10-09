Нобель — бывшей судье, санкции — суду: США ударили по МУС в день премии мира

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда. Новые ограничения затрагивают сам МУС как организацию, а не только отдельных его сотрудников, сообщает Reuters.

По данным агентства, американцам и компаниям могут запретить проводить операции с судом. Под ограничения рискуют попасть в том числе банки, технологические и другие компании, которые предоставляют МУС услуги. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает таким образом усилить давление на суд и его государства-участники.

Решение объявили спустя несколько часов после того, как Нобелевскую премию мира 2026 года получила Наванетхем «Нави» Пиллэй — бывшая судья МУС и экс-верховный комиссар ООН по правам человека. Норвежский нобелевский комитет наградил её за усилия по продвижению мира и международного права.

США не являются участником Римского статута и давно выступают против ряда расследований МУС. Администрация Трампа, в частности, возражает против действий суда в отношении израильских должностных лиц и прежних расследований, связанных с американскими военными в Афганистане.

В МУС заявили, что продолжат расследования и судебную работу, несмотря на американские санкции. Заместитель прокурора суда Назхат Шамим Хан назвала ограничения попыткой подорвать работу независимого судебного института.

Ранее Life.ru сообщал, что США готовят санкции уже против всего Международного уголовного суда. Тогда Reuters писал, что Вашингтон хочет ограничить финансовые возможности МУС и усилить давление из-за расследований в отношении США и Израиля.