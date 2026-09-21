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Регион
Опубликовано 21 сентября, 07:54

США готовят санкции против МУС из-за Нетаньяху и дела по Афганистану

Reuters: США готовят санкции против всего Международного уголовного суда

Обложка © Wikipedia / Thomas Wolf

Обложка © Wikipedia / Thomas Wolf

Администрация президента США Дональда Трампа готовит масштабные санкции против Международного уголовного суда (МУС) как организации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.

В случае принятия новых мер американским гражданам и компаниям могут запретить проводить финансовые операции с МУС без специального разрешения. До сих пор Вашингтон вводил ограничения преимущественно против отдельных сотрудников суда.

По данным агентства, с помощью санкционного давления США хотят добиться прекращения расследования действий американских военнослужащих в Афганистане. Ещё одна цель — заставить МУС отказаться от ордеров в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других представителей израильского руководства.

Точная дата объявления новых ограничений пока не определена. Reuters допускает, что решение может быть представлено во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Трамп ещё 6 февраля 2025 года подписал указ, позволивший вводить финансовые и визовые санкции против сотрудников МУС, участвующих в расследованиях в отношении граждан США и американских союзников. Соединённые Штаты не являются участником Римского статута и не признают юрисдикцию суда над своими гражданами.

Ранее США ввели санкции против председателя МУС Томоко Аканэ и адвоката суда Абдулайе Сейе. Вашингтон запретил любые финансовые операции с ними, а также потребовал от союзников по НАТО выйти из Римского статута, тем самым отказавшись от участия в МУС.

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Александра Вишнякова
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