США готовят санкции против МУС из-за Нетаньяху и дела по Афганистану

Администрация президента США Дональда Трампа готовит масштабные санкции против Международного уголовного суда (МУС) как организации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.

В случае принятия новых мер американским гражданам и компаниям могут запретить проводить финансовые операции с МУС без специального разрешения. До сих пор Вашингтон вводил ограничения преимущественно против отдельных сотрудников суда.

По данным агентства, с помощью санкционного давления США хотят добиться прекращения расследования действий американских военнослужащих в Афганистане. Ещё одна цель — заставить МУС отказаться от ордеров в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других представителей израильского руководства.

Точная дата объявления новых ограничений пока не определена. Reuters допускает, что решение может быть представлено во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп ещё 6 февраля 2025 года подписал указ, позволивший вводить финансовые и визовые санкции против сотрудников МУС, участвующих в расследованиях в отношении граждан США и американских союзников. Соединённые Штаты не являются участником Римского статута и не признают юрисдикцию суда над своими гражданами.