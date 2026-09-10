«Систематический развал» руками НАТО: США потребовали от союзников поддержать кампанию против МУС

США потребовали от союзников по НАТО выйти из Римского статута, тем самым отказавшись от участия в Международном уголовном суде. Как пишет газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов, постпред Штатов при альянсе Мэтью Уитакер заявил об этом на закрытой встрече в июле.

Таким образом Вашингтон хочет привлечь сторонников к своей кампании по «систематическому развалу» суда.

Ранее США ввели санкции против председателя МУС Томоко Аканэ и адвоката суда Абдулайе Сейе. Вашингтон запретил любые финансовые операции с ними, а также с организациями, в которых им принадлежит более 50% долей.