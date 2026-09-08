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Регион
Опубликовано 8 сентября, 09:26

Посол Израиля в ООН призвал арестовать мэра Нью-Йорка Мамдани

Обложка © ТАСС / Adam Gray

Обложка © ТАСС / Adam Gray

Посол Израиля при ООН Дани Данон призвал арестовать мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, обвинив его в подстрекательстве к насилию перед ожидаемым визитом премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом дипломат заявил в интервью британской The Times.

По словам Данона, нынешняя сессия Генассамблеи ООН проходит для израильской делегации в особенно напряжённой обстановке. Дипломат обвинил Мамдани в том, что тот вместо содействия проведению визита призывает жителей города выходить на акции протеста.

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«Он призывал арестовать нашего премьер-министра, но я думаю, что, если кого-то и надо арестовать, так это самого мэра», — заявил посол. Данон утверждает, что риторика градоначальника способствует росту антисемитских настроений и нападений на евреев.

Конфликт вокруг возможного визита Нетаньяху разгорелся ещё летом. Мамдани тогда изучал, может ли полиция Нью-Йорка исполнить ордер Международного уголовного суда на арест израильского премьера. Позднее мэр признал, что у городских властей таких полномочий нет, и призвал уже федеральное правительство США обеспечить исполнение ордера.

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху в 2024 году, обвинив его в предполагаемых военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа. Израиль эти обвинения отвергает. США не являются участником Римского статута, на основании которого действует Международный уголовный суд.

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Сам Нетаньяху ранее подтвердил намерение приехать в Нью-Йорк и выступить на Генассамблее ООН, несмотря на конфликт с Мамдани. Общеполитические дебаты 81-й сессии пройдут с 22 по 28 сентября.

Ранее Life.ru рассказывал, что Мамдани консультировался с юридическим департаментом Нью-Йорка по вопросу возможного задержания Нетаньяху во время его визита в город.

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Марина Фещенко
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