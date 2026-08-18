США ввели санкции против главы Международного уголовного суда Томоко Аканэ
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США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ. Ограничения коснулись также адвоката суда Абдулайе Сейе, следует из данных американского Министерства финансов.
Власти США запретили проводить финансовые операции с лицами, попавшими под санкции. Кроме того, ограничения распространяются на организации, в которых Аканэ или Сейе прямо либо косвенно владеют 50% и более долей.
Решение стало продолжением давления Вашингтона на Международный уголовный суд. До этого Госдепартамент США объявил о начале кампании против действий МУС, заявив, что организация угрожает суверенитету страны из-за расследований в отношении американских военнослужащих. В американском правительстве также заявляли о намерении вводить дополнительные меры против сотрудников суда и призывать другие государства не следовать решениям МУС. Поводом для этого стали дела, которые Вашингтон считает необоснованными.
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