США ввели санкции против главы Международного уголовного суда Томоко Аканэ

США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ. Ограничения коснулись также адвоката суда Абдулайе Сейе, следует из данных американского Министерства финансов.

Власти США запретили проводить финансовые операции с лицами, попавшими под санкции. Кроме того, ограничения распространяются на организации, в которых Аканэ или Сейе прямо либо косвенно владеют 50% и более долей.

Решение стало продолжением давления Вашингтона на Международный уголовный суд. До этого Госдепартамент США объявил о начале кампании против действий МУС, заявив, что организация угрожает суверенитету страны из-за расследований в отношении американских военнослужащих. В американском правительстве также заявляли о намерении вводить дополнительные меры против сотрудников суда и призывать другие государства не следовать решениям МУС. Поводом для этого стали дела, которые Вашингтон считает необоснованными.

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