В Гааге готовят «план Б»: МУС ищет способы выжить под ударом американских санкций

Государства, входящие в Международный уголовный суд, продумывают шаги на случай, если США решат ввести санкции уже против самого суда как организации. Об этом ТАСС рассказал дипломатический источник.

«Государства-участники уже готовятся к сценарию, при котором санкции могут быть введены уже против самого суда как организации», — сообщил собеседник агентства.

Как он уточнил, в фокусе внимания находятся в первую очередь прикладные инструменты, обеспечивающие операционную устойчивость МУС и непрерывность его работы на случай ужесточения санкционного режима со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Вашингтон уже ввёл санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ. Под ограничения попал также адвокат суда Абдулайе Сейе — это следует из данных Минфина США. Американские власти запретили любые финансовые операции с этими людьми, а также с организациями, где им принадлежит от 50% долей. Решение стало частью давления Белого дома на МУС.