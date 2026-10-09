«Удобные взгляды»: В СПЧ объяснили, почему Нобелевскую премию мира получила Нави Пиллэй

Нобелевская премия мира давно стала политическим инструментом, а награждение южноафриканской правозащитницы Нави Пиллэй лишь подтверждает эту тенденцию. Такое мнение в эксклюзивном комментарии Life.ru высказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. По его словам, Нобелевский комитет выбирает лауреатов не столько за актуальные заслуги, сколько за политические взгляды.

Нобелевская премия мира — крайне субъективная и политизированная, я ей уже давно не доверяю. Наванетхем «Нави» Пиллэй — фигура позавчерашнего дня. В публичном пространстве за последние десять лет её не видно и не слышно. Какие-то заслуги были в прошлом: занималась защитой прав женщин, вопросами дискриминации, защитой палестинских беженцев. Но это всё было давно. Александр Брод Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

Эксперт отметил, что не слышал от Пиллэй заявлений по поводу действий украинских властей. При этом он напомнил, что во время работы Верховным комиссаром ООН по правам человека она критиковала Россию, в частности закон об иностранных агентах и ужесточение наказаний за участие в несанкционированных митингах.

«Она человек сугубо прозападных взглядов. Такие люди удобны для Нобелевского комитета, потому что для них лауреаты — это прежде всего люди либо с антироссийской позицией, либо с позицией, не мешающей коллективному Западу. Она идеально подходит под все эти критерии», — подчеркнул эксперт.

Брод убеждён, что премия мира утратила прежний авторитет и превратилась в средство политического давления. По его оценке, при присуждении Нобелевских премий в области науки и литературы ещё сохраняются определённые критерии, тогда как выбор лауреатов премии мира всё больше зависит от политической конъюнктуры.

«Ей дали премию как раз потому, что у неё очень удобные взгляды для коллективного Запада. Были же и другие фигуры, более ярко замеченные в инфополе, но выбрали именно эту даму, о которой сейчас многие вообще первый раз услышали. Всё потому, что Нобелевский комитет стал карманной структурой политической элиты Запада. Давно пора России и ее партнёрам учредить свою премию мира», — заключил Брод.

Ранее Life.ru сообщал о присуждении Нобелевской премии мира 2026 года южноафриканской правозащитнице Наванетхем «Нави» Пиллэй. Норвежский нобелевский комитет отметил её заслуги в продвижении мира и международного права. В прошлом Пиллэй защищала противников апартеида в ЮАР, а с 2008 по 2014 год занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека. Всего на награду претендовали 287 кандидатов. При этом сама 85-летняя лауреатка поначалу приняла известие о победе за розыгрыш. Бывшая судья призналась, что хотела бы лично убедиться в достоверности новости, прежде чем в неё поверить.