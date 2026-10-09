«Я всё ещё хочу это проверить»: 85-летняя Нави Пиллэй не поверила в Нобелевскую премию мира

85-летняя южноафриканская правозащитница Нави Пиллэй сначала решила, что её разыгрывают, когда узнала о присуждении Нобелевской премии мира за 2026 год. Об этом сообщает Euronews, опубликовавший первую реакцию лауреатки.

«Будучи юристом и судьёй, я всё ещё хочу это проверить», — призналась Пиллэй, комментируя неожиданную новость.

Торжественное вручение премии состоится 10 декабря в Осло. Помимо медали и диплома, лауреатке полагается денежное вознаграждение в размере 12 миллионов шведских крон.

Life.ru сообщал о присуждении Нобелевской премии мира 2026 года южноафриканской правозащитнице Наванетхем «Нави» Пиллэй. Норвежский нобелевский комитет отметил её усилия по продвижению мира и международного права. Пиллэй известна защитой противников апартеида в ЮАР, а с 2008 по 2014 год занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека. Всего на награду в этом году претендовали 287 кандидатов — 208 человек и 79 организаций. Пиллэй родилась в южноафриканском Дурбане и посвятила десятилетия защите прав человека.