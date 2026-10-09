Нобелевскую премию мира 2026 года получила Нави Пиллэй: кто она и за что наградили Оглавление За что Нави Пиллэй получила Нобелевскую премию мира в 2026 году Кто такая Нави Пиллэй: биография лауреата Нобелевской премии мира Как Нави Пиллэй боролась с апартеидом в Южной Африке Почему решение суда по Руанде стало историческим Как Нави Пиллэй работала в Международном уголовном суде и ООН Что связывает Нави Пиллэй с расследованиями событий в секторе Газа Сколько денег получит Нави Пиллэй за Нобелевскую премию мира Сколько кандидатов претендовали на Нобелевскую премию мира — 2026 Когда Нави Пиллэй вручат Нобелевскую премию мира Кто получил Нобелевскую премию мира в 2025 году Частые вопросы о Нави Пиллэй и Нобелевской премии мира Нави Пиллэй и Нобелевская премия мира — 2026: главное Нобелевскую премию мира — 2026 получила Нави Пиллэй. Кто она, чем известна, за что её наградили и сколько денег получит лауреат. Обложка © Wikipedia / United States Mission Geneva

Нобелевскую премию мира 2026 года присудили южноафриканской юристке и правозащитнице Наванетхем «Нави» Пиллэй (Navanethem Navi Pillay). 9 октября Норвежский нобелевский комитет объявил о её победе в Осло, отметив вклад в продвижение мира и международного права. Пиллэй 85 лет. Она занимала должность Верховного комиссара ООН по правам человека, работала судьёй Международного уголовного суда и участвовала в историческом процессе по делу о геноциде в Руанде. Life.ru рассказывает, чем известна новая обладательница Нобелевской премии мира, какие решения сделали её имя известным и сколько денег она получит.

За что Нави Пиллэй получила Нобелевскую премию мира в 2026 году

Награду Пиллэй присудили за многолетние усилия по продвижению мира и международного права. За этой формулировкой стоит работа человека, который десятилетиями добивался привлечения виновных в тяжёлых преступлениях к ответственности.

Пиллэй участвовала в международных судебных разбирательствах, связанных с геноцидом, военными преступлениями и нарушениями прав человека. Значительная часть её карьеры посвящена защите людей от дискриминации и насилия.

Самый известный пример — дело бывшего руандийского чиновника Жан-Поля Акайесу. В 1998 году судьи Международного трибунала по Руанде, среди которых была Пиллэй, впервые в истории международного правосудия признали, что изнасилование при определённых обстоятельствах может быть актом геноцида.

Это решение повлияло на развитие международного уголовного права: сексуальное насилие во время массовых преследований перестали рассматривать исключительно как сопутствующее преступление.

Важно, что премия присуждена за вклад Пиллэй в мир и международное право в целом. Сводить решение Нобелевского комитета к одному делу или расследованию было бы некорректно.

Кто такая Нави Пиллэй: биография лауреата Нобелевской премии мира

Наванетхем Пиллэй родилась 23 сентября 1941 года в Дурбане, Южно-Африканская Республика, в семье индийского происхождения. На момент объявления Нобелевской премии мира 9 октября 2026 года ей исполнилось 85 лет.

Её юность прошла в условиях апартеида — системы расовой сегрегации, действовавшей в ЮАР до 1990-х годов. Профессиональный выбор Пиллэй был связан с борьбой против дискриминации и защитой гражданских прав.

Она получила юридическое образование в Университете Наталя, а позднее продолжила обучение в Гарвардском университете в США, где получила магистерскую и докторскую степени в области права.

В 1967 году Пиллэй стала первой женщиной, открывшей собственную юридическую практику в провинции Наталь. Она защищала противников апартеида и занималась вопросами прав заключённых.

В 1995 году Пиллэй стала первой темнокожей женщиной, занявшей должность судьи Высокого суда Южной Африки. В дальнейшем её карьера вышла на международный уровень.

Как Нави Пиллэй боролась с апартеидом в Южной Африке

Апартеид определял, где человек может жить, работать и учиться, в зависимости от его расовой принадлежности. Для большинства населения ЮАР существовали серьёзные ограничения политических и гражданских прав.

Пиллэй начала работать адвокатом в период, когда женщины и представители дискриминируемых групп сталкивались с препятствиями даже при попытке построить юридическую карьеру.

Она представляла интересы противников апартеида, помогала добиваться соблюдения прав заключённых и участвовала в правозащитной деятельности.

После демонтажа системы апартеида Пиллэй продолжила заниматься вопросами равенства перед законом. Она участвовала в деятельности организаций, выступавших против дискриминации, и стала одной из соосновательниц международной правозащитной организации Equality Now.

Почему решение суда по Руанде стало историческим

В 1994 году в Руанде произошёл геноцид, жертвами которого стали сотни тысяч человек, главным образом представители народа тутси.

Для расследования тяжёлых преступлений Совет Безопасности ООН создал Международный уголовный трибунал по Руанде. Пиллэй стала его судьёй в 1995 году, а с 1999 по 2003 год возглавляла трибунал.

Одним из важнейших процессов стало дело Жан-Поля Акайесу, руководившего коммуной Таба в период геноцида.

2 сентября 1998 года судебная палата, в состав которой входила Пиллэй, признала Акайесу виновным в геноциде и ряде преступлений против человечности.

Особое значение имело правовое толкование сексуального насилия. Суд установил, что изнасилование и другие формы сексуального насилия могут составлять акты геноцида, если совершаются с намерением уничтожить полностью или частично защищаемую группу людей.

Простыми словами: международный суд признал, что сексуальное насилие может использоваться как инструмент уничтожения целого народа. Это стало важным прецедентом для последующих разбирательств о массовых преступлениях.

Участие Пиллэй в этом решении считается одной из наиболее значимых страниц её судебной биографии.

Как Нави Пиллэй работала в Международном уголовном суде и ООН

После работы в трибунале по Руанде Пиллэй стала судьёй Международного уголовного суда в Гааге. Она занимала эту должность с 2003 по 2008 год.

Международный уголовный суд рассматривает дела об ответственности конкретных людей за наиболее тяжёлые международные преступления, включая геноцид, преступления против человечности и военные преступления.

В 2008 году Пиллэй назначили Верховным комиссаром ООН по правам человека. Она возглавляла управление до 2014 года.

На этом посту Пиллэй занималась проблемами дискриминации, нарушений прав человека во время вооружённых конфликтов и ответственностью государств за действия своих представителей.

Её работа охватывала разные регионы мира, а не только Южную Африку. Главной темой оставалось требование соблюдать права человека независимо от гражданства, национальности, пола или происхождения.

Что связывает Нави Пиллэй с расследованиями событий в секторе Газа

В последние годы имя Пиллэй также было связано с работой независимой международной комиссии ООН, расследовавшей нарушения прав человека и международного гуманитарного права на палестинских территориях и в Израиле.

Пиллэй возглавляла эту комиссию, созданную Советом ООН по правам человека в 2021 году.

В сентябре 2025 года комиссия опубликовала доклад, в котором пришла к выводу о совершении Израилем геноцида палестинцев в секторе Газа. Израиль отверг выводы комиссии и обвинил её в предвзятости и превышении полномочий.

Необходимо различать правовые позиции участников спора: доклад комиссии ООН не является судебным решением Международного суда ООН или Международного уголовного суда.

Эта работа стала ещё одним значимым и одновременно спорным эпизодом карьеры Пиллэй. Однако утверждать, что Нобелевскую премию ей вручили исключительно за расследование событий в Газе, оснований нет.

Сколько денег получит Нави Пиллэй за Нобелевскую премию мира

Денежная часть Нобелевской премии в 2026 году составляет 12 миллионов шведских крон.

В сентябре Нобелевский фонд объявил об увеличении выплаты на один миллион шведских крон по сравнению с предыдущим годом. Повышение приурочили к 125-летию Нобелевской премии.

Кроме денег, лауреату полагаются золотая медаль и диплом.

Сумма устанавливается для каждой премии, а не отдельно для каждого лауреата. Если награду разделяют несколько человек или организаций, денежное вознаграждение распределяется между ними по решению присуждающего органа.

Сколько кандидатов претендовали на Нобелевскую премию мира — 2026

В 2026 году Норвежский нобелевский институт зарегистрировал 287 кандидатов на премию мира. Среди них были 208 человек и 79 организаций.

По сравнению с 2025 годом число претендентов сократилось: тогда институт зарегистрировал 338 кандидатов.

Имена номинантов официально не публикуются. По правилам Нобелевской премии сведения о выдвижении кандидатов, документах и обсуждении номинаций остаются закрытыми в течение 50 лет.

Поэтому опубликованные до объявления лауреата списки предполагаемых претендентов не следует считать официальным перечнем Нобелевского комитета.

Когда Нави Пиллэй вручат Нобелевскую премию мира

Торжественная церемония вручения Нобелевской премии мира состоится 10 декабря 2026 года в Осло.

Дата выбрана не случайно: 10 декабря 1896 года умер основатель премии Альфред Нобель.

В отличие от Нобелевских премий по физике, химии, медицине и литературе, которые вручают в Стокгольме, премию мира традиционно присуждает норвежский комитет и вручают в столице Норвегии.

Кто получил Нобелевскую премию мира в 2025 году

В 2025 году обладательницей Нобелевской премии мира стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

Её отметили за усилия по защите демократических прав граждан Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии.

Награждение Пиллэй в 2026 году продолжает традицию признания деятельности в области прав человека. При этом содержание работы лауреатов существенно различается: Мачадо известна прежде всего как политический деятель, а Пиллэй — как юрист и специалист по международному уголовному праву.

Частые вопросы о Нави Пиллэй и Нобелевской премии мира

Кто получил Нобелевскую премию мира в 2026 году?

Лауреатом стала Наванетхем «Нави» Пиллэй — южноафриканская юристка, бывший Верховный комиссар ООН по правам человека. О награждении объявили 9 октября 2026 года в Осло.

За что Нави Пиллэй дали Нобелевскую премию мира?

За вклад в продвижение мира и международного права. Пиллэй известна участием в международных судебных процессах, борьбой против расовой дискриминации и защитой прав человека.

Сколько лет Нави Пиллэй?

85 лет. Она родилась 23 сентября 1941 года в южноафриканском Дурбане.

Из какой страны Нави Пиллэй?

Из Южно-Африканской Республики. Пиллэй выросла в семье индийского происхождения и начинала юридическую карьеру во времена апартеида.

Чем больше всего известна Нави Пиллэй?

Работой в Международном трибунале по Руанде, участием в решении по делу Акайесу, службой в Международном уголовном суде и руководством Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Получил ли Дональд Трамп Нобелевскую премию мира в 2026 году?

Нет. Лауреатом премии мира 2026 года объявлена Нави Пиллэй.

Сколько составляет Нобелевская премия мира в 2026 году?

12 миллионов шведских крон. Кроме денежной выплаты, награда включает медаль и диплом.

Когда вручат Нобелевскую премию мира 2026 года?

10 декабря 2026 года в Осло, Норвегия.

Нави Пиллэй и Нобелевская премия мира — 2026: главное

Наванетхем «Нави» Пиллэй получила Нобелевскую премию мира 2026 года за вклад в продвижение мира и международного права. Её судебная и правозащитная карьера охватывает борьбу против апартеида в ЮАР, работу в международных трибуналах и руководство правозащитным направлением ООН.

Одним из важнейших её достижений стало участие в историческом решении по делу Акайесу, повлиявшем на международное право в отношении сексуального насилия во время геноцида.

Размер денежной части награды составляет 12 миллионов шведских крон, а церемония вручения назначена на 10 декабря 2026 года в Осло.

Полный список лауреатов других номинаций и объяснения их достижений — в специальном материале Life.ru «Нобелевская премия — 2026: все лауреаты и за что дали премию».

Авторы Александра Новоселова