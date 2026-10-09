Озвучен лауреат Нобелевской премии мира, и это снова не Трамп

Лауреатом Нобелевской премии мира 2026 года стала южноафриканская юристка Наванетхем «Нави» Пиллэй. Решение объявил Норвежский нобелевский комитет в Осло.

Награду присудили «за её усилия по продвижению мира и международного права».

Пиллэй известна своей работой в области защиты прав человека. Она защищала противников апартеида в Южной Африке, а с 2008 по 2014 год занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека.

В этом году на премию мира претендовали 287 кандидатов — 208 человек и 79 организаций. Комитет не публикует полный список номинантов: сведения о кандидатурах остаются закрытыми в течение 50 лет.

В 2025 году Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Комитет отметил её деятельность в защиту демократических свобод и усилия по обеспечению справедливого и мирного перехода от авторитарного режима к демократии.