Алиев вновь призвал присудить Трампу Нобелевскую премию мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь выступил за присуждение Нобелевской премии мира американскому лидеру Дональду Трампу. В день объявления лауреата премии за 2026 год он выразил надежду, что Нобелевский комитет отметит заслуги главы Белого дома в мирном урегулировании между Баку и Ереваном. Об этом азербайджанский лидер написал в соцсети X.

Алиев напомнил о мирном саммите в Вашингтоне, состоявшемся 8 августа 2025 года при посредничестве Трампа. По его словам, американский президент сыграл историческую роль в продвижении переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией.

«Мы искренне надеемся, что исторические усилия президента Трампа по обеспечению прочного мира в нашем регионе получат должное признание», — подчеркнул глава Азербайджана.

При этом Алиев напомнил, что Баку и Ереван уже совместно выдвинули кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. По словам президента Азербайджана, инициатива исходила лично от него и получила поддержку армянской стороны.

В августе 2025 года лидеры Азербайджана и Армении при участии Трампа подписали совместную декларацию и парафировали текст мирного соглашения. Тогда Алиев предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну вместе обратиться в Нобелевский комитет. Впоследствии стороны направили соответствующее письмо, за которое американский президент поблагодарил обоих политиков.

Примечательно, что новое заявление Алиева прозвучало непосредственно в день объявления лауреата Нобелевской премии мира. Имя обладателя награды за 2026 год Норвежский нобелевский комитет должен назвать 9 октября в Осло. О том, кто уже получил награды по медицине, физике, химии и литературе, а также полный список лауреатов, объяснения открытий — читайте в отдельном материале о «Нобелевской премии».

Ранее Life.ru рассказывал о выдвижении Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира и поддержке его кандидатуры со стороны иностранных лидеров. Среди политиков, выступивших за награждение американского президента, назывались Ильхам Алиев и Никол Пашинян.