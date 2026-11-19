Президент России Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию трёхсторонней встречи с Дональдом Трампом. Российский лидер заявил, что никто не ожидал, что всё пройдёт настолько здорово.

«Большое вам спасибо! За организацию — всё очень здорово. Мне кажется, даже никто и не ожидал, что все так пройдёт», — отметил Путин.

Переговоры руководителей России, Китая и США состоялись 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне. Встреча стала первым отдельным саммитом действующих лидеров трёх государств в подобном формате.

Разговор продолжался 1 час 29 минут — с 11:27 до 12:56 по московскому времени. При этом первоначально на переговоры отводилось около часа, а их начало было запланировано ещё на 09:30 мск. Таким образом, встреча не только стартовала почти с двухчасовым опозданием, но и продолжалась дольше намеченного.

Во время открытой части саммита Путин уже выражал признательность китайской стороне за подготовку переговоров. Российский президент тогда подчеркнул особую ответственность Москвы, Вашингтона и Пекина за поддержание международной безопасности, напомнив о статусе трёх государств как постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В ходе встречи лидеры затронули вопросы стратегической стабильности и урегулирования международных конфликтов, включая ситуацию на Украине. После вступительных выступлений перед журналистами обсуждение продолжилось за закрытыми дверями.

По завершении переговоров Путин, Трамп и Си не стали выступать с совместными устными заявлениями для прессы. При этом председатель КНР лично вышел проводить российского президента к автомобилю. Трамп покинул резиденцию несколькими минутами ранее, благодаря чему Путин и Си смогли ещё немного пообщаться.

Ранее Life.ru опубликовал полную запись открытой части встречи трёх лидеров. На видео запечатлены вступительные выступления Путина, Трампа и Си Цзиньпина, в которых они обозначили основные направления трёхстороннего диалога.