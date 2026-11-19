Украинский конфликт не получил отдельного упоминания в Декларации о мире, принятой Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпином по итогам исторического саммита в китайском Шэньчжэне. В совместном документе лидеры трёх держав сосредоточились на ядерной безопасности, реформе ООН, энергетике и международном правосудии. Это следует из текста декларации, опубликованного китайским агентством «Синьхуа».

В документе отсутствуют не только прямые упоминания Украины, но и положения о прекращении боевых действий, возможных условиях мирного соглашения или сроках урегулирования конфликта. Нет в нём и отдельных договорённостей, касающихся европейской безопасности.

При этом украинский вопрос поднимался во время самого саммита. Владимир Путин заявил, что Россия, Китай и США имеют общие интересы в урегулировании региональных конфликтов, включая украинский. Президент также рассказал, что обсуждал эту тему с Си Цзиньпином 18 ноября, а на следующий день уделил ей значительное внимание во время отдельной встречи с Трампом.

Вместо конкретных решений по Украине лидеры трёх стран закрепили в декларации четыре направления сотрудничества. Они выразили готовность содействовать реформированию ООН, увеличивать производство и поставки нефтепродуктов, выступили против злоупотреблений полномочиями Международного уголовного суда и договорились продолжать диалог о снижении ядерных рисков.

«В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в совместном документе.