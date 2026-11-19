У России, США и Китая есть общие интересы в урегулировании международных конфликтов, в том числе украинского. Об этом Владимир Путин заявил на трёхсторонней встрече с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

«У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов — конечно, включая и конфликт на Украине», — подчеркнул российский лидер.

Президент России отметил, что вопрос украинского урегулирования уже обсуждался им с каждым из участников трёхстороннего саммита. Причём переговоры с председателем КНР и главой Белого дома состоялись в разные дни.

Накануне, 18 ноября, Путин затронул эту тему во время беседы с Си Цзиньпином. На следующий день украинскому конфликту уделили значительное внимание на двусторонней встрече российского и американского президентов.

«Мы говорили об этом вчера еще с председателем КНР, а сегодня по инициативе президента Соединённых Штатов много уделили этому внимания на двусторонней встрече», — рассказал Путин.

Заявление прозвучало 19 ноября в китайском Шэньчжэне на встрече лидеров России, США и КНР. При этом Путин говорил именно об общности интересов, а не о достижении конкретных трёхсторонних договорённостей по украинскому урегулированию.